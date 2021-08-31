РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 авг. За последние пять лет в городском округе Люберцы построили пять современных школ и 12 детских садов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Всего в городском округе Люберцы за пять лет было построено пять школ на 3 775 мест и 12 детских садов на 2 490 мест. Создан Центр молодежного инновационного творчества «Техношкола» ЦМИТ на базе Дома офицеров», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что в настоящее время в сеть образовательных организаций Люберец входят 65 учреждений и 9 негосударственных: 41 школа, из них 3 - частные; 30 детских садов, из них 6 - частные; 3 организации дополнительного образования.

По его словам, во вторую смену будут обучаться 1 076 школьников (2,7%) в пяти школах: в поселках Октябрьский - №№53 и 54 и Красково - №№55, 56 и 59.