РИАМО - 31 авг. Дарить цветы учителю в День знаний - хорошая традиция, благодаря которой дети сохраняют теплые воспоминания о школе на долгие годы, сообщила РИАМО врач-психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

Ранее в России запустили акцию «Дети вместо цветов». Смысл акции заключается в том, что учителю дарят один букет от класса, а сэкономленные на цветах деньги жертвуют благотворительным фондам для помощи детям. Психотерапевт считает, что не стоит резко изменять традиции даже ради благородных целей.

«Цветы не настолько важны для учителя (не секрет, что многим педагогам они уже приелись до тошноты), как для семьи школьника. Подготовка букета создает праздничную атмосферу для всех домочадцев, и это делает 1 сентября действительно особым днем. Дети, которые пойдут в школу в торжественной одежде и с букетом цветов, сохранят эти дорогие воспоминания на всю жизнь. Я думаю, что как минимум ученикам начальной школы и особенно первоклассникам нужно эту традицию сохранить», - сказала Панова.

При этом психотерапевт подчеркнула, что не обязательно покупать для учителя очень дорогие букеты. В этом жесте важна не стоимость подарка, а праздничное настроение. Создать его могут и цветы с бабушкиной дачи.

«Поэтому можно заняться благотворительностью иного рода - купить недорогие гладиолусы у бабушек, а не привозные розы, которые живут лишь несколько дней. Сэкономленные деньги можно отправить на благотворительность, а семьи со скромным доходом могут использовать их для своих нужд», - добавила Панова.

Эксперт считает, что собирать деньги на благотворительность коллективно не стоит, поскольку менее обеспеченные родители будут чувствовать себя неловко, если не смогут сдать требуемую сумму.

«Всегда особо ценились тайные пожертвования, а не показные. В первом случае есть искреннее намерение помочь, а во втором порой присутствует тщеславие или стыд отказаться от сбора. Я считаю, что любая крайность - это плохо. Родителям, которые хотят сделать доброе дело, нужно дать реквизиты благотворительных фондов, чтобы они сделали пожертвование без отчета перед кем-либо», - заключила Панова.