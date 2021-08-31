РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 авг. С начала года в городском округе Люберцы заменили 34 опоры и 4,4 км изношенного провода ЛЭП, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

С марта текущего года в городском округе Люберцы специалисты энергетической компании заменили 34 опоры и 4,4 км изношенного провода линии электропередач. Всего в рамках совместных с министерством энергетики Московской области мероприятий по повышению надежности и качества электроснабжения потребителей Подмосковья в 2021 году в городском округе Люберцы АО «Мособлэнерго» должны заменить 42 опоры и 5,1 км проводов воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4/6/10 кВ.

Кроме того, с марта 2021 года в городском округе отремонтировано 12 трансформаторных подстанций, 2 из которых находятся в поселке Малаховка.