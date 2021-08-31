В Москве продолжается реализация программы комплексного развития территорий (КРТ). Одна из главных задач программы — застройка промышленных зон «ржавого пояса» столицы, которые практически не используют. РИАМО продолжает серию публикаций об изменении территорий бывших складов, заводов и фабрик. Сегодня мы расскажем, как преобразится промзона «Южный порт», которая расположена на юго-востоке Москвы.

Пространство для развития

Промзона «Южный порт» — одна из крупнейших в столице. Она расположена в районе Печатники и занимает площадь более 400 гектаров. Редевелопмент промзоны будет проходить в несколько этапов и, по оценкам экспертов, займет около 10-15 лет.

По данным председателя правления концерна «Русич» Александра Ванчуры, на первом этапе преобразований на площади 36 гектаров появятся жилые дома и необходимая для комфортного проживания инфраструктура: поликлиники, школы и детские сады, объекты стрит-ритейла. Он считает правильным решение начать изменение промзоны с возведения жилых кварталов — это оживит локацию и придаст ей современный облик.

«На втором этапе редевелопмента на участке в 52 гектара построят офисные центры, деловой квартал и дополнительные детские сады и школы. Эта локация с двух сторон ограничена железнодорожными ветками — логично, что здесь появятся и нежилые здания», — поясняет Ванчура.

На третьем этапе преобразований в промзоне появится торгово-развлекательный центр, гостиница, офисные здания, а также транспортно-пересадочный узел (ТПУ), в который войдет не только новая станция метро «Южный порт», но и станция канатной дороги, которая свяжет оба берега Москвы-реки, а также причал для речных судов, осуществляющих пассажирские перевозки.

Как отмечают в концерне «Русич», реорганизация промзоны «Южный порт» проходит в рамках реализации проекта «Индустриальные кварталы». Впоследствии бывшая промзона даст городу около 6,5 тысяч рабочих мест, а значит приведет к созданию новых бюджетных организаций в сферах образования и здравоохранения.

«Сама локация хорошо подходит для реализации жилых проектов комфорт-класса, а вот на территориях, которые примыкают к воде, успешными будут жилые комплексы бизнес-класса. Здесь можно создать досуговые объекты, к примеру, спортивные и физкультурно-оздоровительные комплексы, а также рекреационные объекты, используя возможности набережной», — добавляет Ванчура.

Живописная и многофункциональная

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Партнер бюро Syntaxis Александр Стариков считает «Южный порт» одной из наиболее интересных промзон с точки зрения возможностей реновации и градостроительного потенциала.

«Рельеф местности идеально подходит для создания качественной многофункциональной среды. Это живописный изгиб реки с обширным заливом, на берегу которого можно очень выгодно разместить высотные доминанты многофункционального комплекса», — поясняет эксперт.

Также, по словам Старикова, высокоплотная застройка данной территории может стать драйвером развития всего округа и увеличить его привлекательность. Транспортная доступность локации находится на удовлетворительном уровне, но требует вдумчивого развития автотранспортных капилляров.

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Город в городе

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Генеральный директор агентства недвижимости «Бон Тон» Наталия Кузнецова называет «Южный порт» уникальным местом для застройки в столице. Главные достоинства территории — ее близость к центру и набережной Москвы-реки, удобная транспортная доступность.

«На территории промзоны планируют построить все, что необходимо для жизни. Можно сказать, что здесь появится новый комфортный город в городе. Здесь построят новые жилые комплексы, социальную инфраструктуру, деловой квартал, торговый центр, новую станцию метро. Сейчас в пешей доступности от промзоны отсутствуют парки, поэтому благоустроенные зеленые зоны будут здесь просто необходимы», — рассказывает эксперт.

На территории «Южного порта» построят одноименный ТПУ, куда можно будет попасть на метро, наземном транспорте или с причала, а, возможно, и с канатной дороги от «Острова мечты». Наталия Кузнецова считает, что будущие жильцы домов, построенных на месте промзоны, могут воспринять такое соседство по-разному. С одной стороны, ТПУ улучшит транспортную доступность локации, а с другой — станет точкой притяжения для толп людей.

«Индустриальные виды полностью не исчезнут: на набережной по-прежнему останется грузовой порт, который может стать источником шума, а построенные здесь дома еще долго будут окружены промышленными зонами», — отмечает эксперт.

Премиальная история

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Бывшие промышленные территории около реки станут настоящим магнитом для девелоперов, считает руководитель группы компаний UNK Юлий Борисов.

«Жить у реки сегодня модно, а значит такие проекты крайне востребованы. Проект развития территорий, ранее занятых Южным речным портом, можно рассмотреть через призму развития Северного речного порта, где сегодня реализуют проект реновации. Здесь уже определили параметры застройки — она будет высокой и сверхплотной. Из-за близости реки дома можно поставить близко, при этом практически из всех окон будут открываться виды на воду. Это выглядит как премиальная история», — заявил эксперт.

Борисов также считает, что промышленные здания можно использовать для создания уникального облика района, его идентичности. Например, он предлагает подарить новую жизнь старым грузовым складам, где можно разместить общественные пространства или яхтенную инфраструктуру.

«Здесь задача девелопера — сфокусировать интерес покупателей на воде и всех ее преимуществах. Конечно, район должен застраиваться комплексно — с социальными объектами, спортивной инфраструктурой, рабочими местами, местами для прогулок и отдыха», — добавляет Борисов.

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Река вернется к москвичам

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Основатель проектного бюро «АрхПрофи» Федор Ляшенко отмечает: сейчас реорганизуют промзоны не только в Москве, но и во всем мире. При этом, как показывает практика, такие территории успешно переделывают под рекреационные зоны, например, под парки, набережные.

«Обычно такие зоны требуют больших площадей, которые можно выделить из сложившейся застройки только через реконструкцию гигантских объектов, таких как объекты производства. И в проекте «Южный порт» предусмотрено развитие набережной. Это хорошо — город не должен отворачиваться от реки. Производства отрезали города от рек, потому что им всегда нужна вода. Сейчас мы возвращаем реки городам», — рассказывает Ляшенко

Как отмечает эксперт, проекты по реновации «Южного порта» представили на закрытом конкурсе, но его результаты все еще не опубликованы в открытом доступе. Известно только, что в план застройки войдут жилые дома, поликлиника, детские сады, школы, общественно-деловой квартал, парк, объекты инфраструктуры.

Самый большой резонанс, по мнению Ляшенко, вызовет этажность застройки, так как ее планируют сделать на уровне «Москвы-Сити».

«Небоскребы у нас в стране не любят, но, как показывает практика, квартиры и офисы в них охотно покупают. Можно спорить о высотном строительстве, но в мегаполисе его не избежать. К тому же, модель жизни в небоскребе отвечает запросам крупного современного города: в одном здании — комплекс всей инфраструктуры», — отмечает эксперт.

Антирейтинг по экологии

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Главный минус территории — экологическая ситуация в месте, где она находится, считает генеральный директор «Бон Тон» Наталия Кузнецова. Как отмечает эксперт, район Печатники, где находится большая часть промзоны «Южный порт», регулярно занимает высшие строки антирейтинга по экологии в Москве.

«Район находится в низшей точке столицы, где концентрируются выбросы с многочисленных производств и другие вредные вещества. В Печатниках, примерно в трех километрах от рассматриваемой территории, находятся Курьяновские очистные сооружения, которые хоть и были модернизированы, но все еще могут источать неприятные запахи», — добавляет эксперт.

Чтобы решить экологические проблемы, партнер бюро Syntaxis предлагает обустроить новые зеленые зоны и парки, что позволит сформировать сбалансированную городскую среду для устойчивого развития и раскрыть потенциал участка в полной мере.

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