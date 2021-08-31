РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 авг. На соревнованиях по кроссу 5 спортсменов из Люберец завоевали медали различного достоинства на нескольких дистанциях. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Более 500 участников из Москвы и Московской области собрались в Мытищах на соревнованиях по кроссу.

Спортсмены отделения лыжных гонок спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы на традиционном кроссе «Вверх-Вниз» заняли следующие места: у Артема Баркова (4 км) и Анны Ветошкиной (2 км) – первое место, у Дарьи Ветошкиной (4 км) – второе, у Полины Якушиной (4 км) и Антона Федоренко (6 км) – третье.