РИАМО - 31 авг. Власти столицы внесли изменения в порядок предоставления консолидированных субсидий из городского бюджета бюджетам городских округов и поселений Троицкого и Новомосковского округов столицы. Теперь в новой Москве смогут проводить больше работ по благоустройству за счет субсидий из бюджета города, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

Администрации городских и сельских поселений смогут включить в перечень работ, проводимых за счет субсидий из бюджета Москвы, разработку проектной документации и установку средств видеонаблюдения.

Кроме того, за счет субсидий можно будет устанавливать беседки, навесы, водоотводные лотки, контейнерные площадки, лестничные марши, «лежачие полицейские» во дворах и проводить другие мероприятия.

Власти Москвы рассказали о планах комплексного благоустройства в каждом районе>>