РИАМО - 31 авг. Творческие коллективы детских школ искусств обеспечат бесплатными автобусами для проезда на фестивали и концерты, в которых участвуют юные артисты. Постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

В настоящее время в системе департамент культуры столицы находится 151 художественное и музыкальное образовательное учреждение.

В школах и колледжах искусств функционируют 808 оркестров, хоров и других объединений, в которых занимаются 21 896 ребят. Они выступают на различных мероприятиях города.

Теперь для проезда на мероприятия транспорт для них предоставит «Мосгортранс». Это будут автобусы туристического класса. Для использования этой возможности школам необходимо будет подать предварительную заявку.

Прогнозируется, что в год будет осуществляться около 1,6 тыс. выездов на сумму до 250 млн рублей в год.

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