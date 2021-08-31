РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 31 авг. В подмосковных Котельниках в рамках обеспечения проведения программы социальной газификации провели инвентаризацию нуждающихся в этом домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В Котельниках прошло заседание оперативного муниципального штаба по контролю обеспечения газификации частных домовладений. Участие в нем приняли глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин, представители АО «Мособлгаз», а также жители, к домам которых планируется подвести газ. Горожане смогли задать интересующие их вопросы и получить на них ответы.

На данный момент завершена инвентаризация газопроводов, проходящих по территории городского округа, а также домов, подлежащих газификации. Жигалкин рассказал об условиях программы, инициированной президентом. Например, кому-то из собственников требуется установить только котел и газовую плиту, другому необходим еще и газовый бойлер. Поэтому к каждому жителю будет свой индивидуальный подход в проведении газа.

Главное условие участия в программе - откадастрированный земельный участок и регистрация объекта капитального строительства. По всем вопросам можно обращаться в управление жилищно-коммунальной инфраструктуры по телефону: 8(498)742-20-52.