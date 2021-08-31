РИАМО - 31 авг. Жители столицы старше 65 лет, которые повторно вакцинировались от коронавируса, получат подарочные наборы «С заботой о здоровье», сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Соответствующее распоряжение подписал мэр города Сергей Собянин.

Программа по дополнительному стимулированию сделать прививку для пожилых горожан действует с 23 июня по 1 октября. Программа распространяется на всех жителей старше 65 лет, которые вакцинируются в этот период первым компонентом, а потом полностью завершат вакцинацию.

Теперь в программе могут принять участие жители старше 65 лет, которые привились в этот период повторно.

В подарочный набор входят пульсоксиметр, измеритель артериального давления, таблетница на неделю, БАД «Омега 3», витамин D3, набор косметики для ухода за кожей, зубная щетка и паста, 30 медицинских масок и антибактериальный гель.

Сертификат для получения подарочного набора можно получить в пункте вакцинации. После этого надо позволить по номеру +7 (495) 870-44-44, чтобы узнать время работы и адрес ближайшего пункта, где выдадут набор.

С начала запуска программы наборы получили более 95 тыс. горожан.

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