РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 авг. Воспитанники комплексной спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы завоевали серебряные и бронзовые медали межмуниципальных соревнований по боксу. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Соревнования прошли в Ивантеевке. В них приняли участие более 60 спортсменов из 20 муниципалитетов Подмосковья, Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда.

В копилке юных спортсменов из КСШОР Люберец – 2 серебряные и 5 бронзовых медалей, выигранных на межмуниципальных соревнованиях по боксу памяти первого президента Ивантеевской федерации бокса Николая Байкина.

Серебро взяли Руслан Ситников (в/к 48 кг) и Эрик Саркисян (в/к 60 кг). Бронзовые медали – у Максима Титова (в/к 44 кг), Садига Джафарова (в/к 50 кг), Игоря Евсеева (в/к 54 кг), Кирилла Хорошенко (в/к 52 кг) и Эльдара Муратова (в/к 40 кг).

Спортсменам пожелали не останавливаться на достигнутых результатах и двигаться вперед, к новым вершинам.