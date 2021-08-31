РИАМО - 31 авг. Мосгорсуд снова работает в штатном режиме, после того как из него эвакуировали посетителей и сотрудников из-за сообщения о взрывном устройстве, сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции столицы.

Из здания суда были эвакуированы 512 человек. Сообщение о бомбе в суде не подтвердилось.

Ранее Мосгорсуд уже эвакуировали после сообщения о заложенном взрывном устройстве. Тогда информация тоже оказалась ложной.

Московский городской суд находится по адресу: ул. Богородский Вал, д. 8.