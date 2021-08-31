РИАМО - 31 авг. Правительство Москвы скорректировало территориальную программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2021-2023 годы. Теперь горожане, переболевшие коронавирусом, могут пройти углубленную диспансеризацию, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Проверку здоровья в таком случае будут проводить в 2 этапа. На первом – проверят анализы крови, сатурацию, спирометрию, по показаниям – тест с 6-минутной ходьбой, а у тех, кто перенес заболевание тяжело, еще и концентрацию D-димера в крови и рентгенографию органов грудной клетки.

В случае необходимости, при наличии показаний пациента направят на второй этап и дополнительные обследования.

Пройти углубленную диспансеризацию смогут те, кто переболел коронавирусом, не раньше, чем через 60 дней после выздоровления. Медучреждения создадут перечень переболевших и план их обследования.

На углубленную диспансеризацию в 2021 году выделено 847,6 млн рублей из федерального бюджета.

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