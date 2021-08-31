РИАМО - 31 авг. Крупнейший производитель протезно-ортопедических изделий ФГУП «ЦИТО» получит статус промышленного комплекса, об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Предприятие получит право на налоговые льготы. Ставка налога на прибыль, зачисляемого в бюджет Москвы, будет снижена до 13,5%.

«ЦИТО» является одним из самых крупных производителей медтехники в России. Это ответственный исполнитель флагманского проекта Минпромторга России по производству импортозамещающих медизделий для травматологии, протезирования, ортопедии.

Предприятие находится в районе Коптево. Там работают 156 человек. Средняя зарплата составляет 87,4 тыс. рублей. «ЦИТО» производит свыше 500 видов медизделий для ортопедии и травматологии. В их числе аппараты внешней фиксации, эндопротезы, изделия для скелетного вытяжения, изделия для накостного и внутрикостного остеосинтеза и другие.

В 2017-2021 годах на предприятии реализовали инвестпроект реконструкции и технического перевооружения. Бюджетные инвестиции составили 3,56 млрд рублей. В «ЦИТО» создали или модернизировали около 150 рабочих мест.

Благодаря инвестиционному проекту будет обеспечено не меньше 30% потребностей отечественного рынка конкурентоспособными имплантируемыми медизделиями для травматологии и ортопедии.