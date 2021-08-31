РИАМО - 31 авг. В Москве в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду завершены гидравлические и температурные испытания теплосетей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Проведение испытаний теплосетей - одно из основных направлений подготовительной работы к отопительному сезону. Главная задача - выявить потенциально ненадежные участки сетей и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей», - отметил Петр Бирюков.

Заместитель мэра рассказал, что после отключения отопления в мае стартовали гидравлические испытания теплосетей. Именно на время их проведения производится временное отключение горячего водоснабжения.

«Проведены гидравлические испытания на более 17 тыс. км тепловых сетей. К работе в осенне-зимний период готовы свыше 8,6 тыс. км магистральных сетей и 8,4 тыс. км разводящих сетей, обеспечивающих теплоснабжение более 74 тыс. зданий, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов», - подчеркнул Бирюков.

По линии «Мосводоканала» проведены гидравлические испытания на 196 километрах городских сетей водоснабжения.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что на финальном этапе подготовки теплосетей прошли температурные испытания. Во время их проведения в магистрали подается теплоноситель с максимальной температурой - до 130 градусов. Таким образом, имитируется повышенная нагрузка в зимние пики холодов.

«В настоящее время завершено проведение гидравлических и температурных испытаний на теплосетях, все они готовы к новому отопительному сезону. Горячее водоснабжение подается во все городские здания», - сказал чиновник.