РИАМО - 31 авг. Современная флористика дает возможность подобрать букет ко Дню знаний на любой вкус. О том, какие цветы подойдут для педагога-учителя и как правильно выбрать «съедобный» букет, в беседе с РИАМО рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

Что подарить?

По словам эксперта, при выборе букета нужно помнить о том, что среди учителей могут оказаться аллергики. Поэтому стоит выбирать цветы, которые не имеют сильного запаха.

«Мужчине-учителю можно подарить гладиолусы или георгины - они считаются наиболее подходящими для сильного пола. С выбором букета для учительницы сложнее, тут стоит узнать ее вкусы и предпочтения», - сказала Сафронова.

Она добавила, что традиционно большим спросом пользуются розы - их покупают на все праздники, в том числе и на День знаний.

Сафронова также отметила, что букет можно превратить в запоминающийся подарок, сделав его альтернативную версию из сладостей: ягод, фруктов, сухофруктов и конфет. Такие композиции пользуются популярностью среди покупателей.

«Альтернативные букеты востребованы, так как некоторые родители хотят быть оригинальными. Но в данном случае мы имеем дело с пищевыми продуктами, поэтому к выбору места покупки такого букета следует подходить ответственно, поставщик должен быть проверенным», - подчеркнула Сафронова.

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Цена вопроса

По словам президента Ассоциации российских флористов, цены на букеты существенно разнятся, поскольку в «набор» может входить разное количество растений по разной стоимости.

«Букет - это сложно составленная композиция, в которую входят сразу несколько растений. Сейчас их средняя цена составляет около 1-1,5 тыс. рублей, а вот минимальную цену назвать сложно», - сказала Сафронова.

Эксперт предупредила, что на прилавках можно встретить недорогие цветы. Однако нужно иметь в виду, что это достаточно старые растения, которые завянут, как только попадут в руки учителя.

По словам Сафроновой, не стоит рассчитывать на то, что после ажиотажного спроса перед 1 сентября цены на букеты резко пойдут вниз.

«Цветы не подешевеют, так как их заранее закупают большими партиями. Потом откроются спортивные и музыкальные школы, их учителям тоже будут дарить подарки», - сказала Сафронова.

Таким образом, стоимость цветов останется на текущем уровне еще около двух недель, заключила собеседница агентства.