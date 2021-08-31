РИАМО - 31 авг. Членов экипажа разбившегося близ Кубинки военно-транспортного самолета Ил-112В похоронили на Федеральном мемориальном кладбище Минобороны в подмосковных Мытищах, сообщается на сайте Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Родные и коллеги простились с Николаем Куимовым, Дмитрием Комаровым и Николаем Хлудеевым. Летчиков похоронили с воинскими почестями.

На церемонии прощания присутствовали сотрудники Авиационного комплекса им С.В. Ильюшина и ОАК, летчики-испытатели, сотрудники авиационной отрасли, представители Минобороны и Минпромторга.

Первый опытный образец нового самолета Ил-112В разбился 17 августа недалеко от подмосковного аэродрома Кубинка в Одинцовском округе. Причиной катастрофы стал пожар правого двигателя и его последующий отказ. Погибли все 3 члена экипажа Ил-112В.

Президент РФ Владимир Путин наградил летчиков-испытателей орденами Мужества посмертно.

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