РИАМО - 31 авг. Специалисты провели с начала текущего года около 350 проверок в 120 строящихся домах по программе реновации жилфонда. Проверки качества строительства и соблюдения стандартов являются неотъемлемой частью возведения жилья по реновации. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Контроль качества работ в домах по реновации – важная и неотъемлемая часть процесса строительства. Проверки проводятся специалистами на всех этапах возведения объектов», — сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Она пояснил, что после подачи застройщиком извещения о начале строительства специалисты Мосгосстройнадзора составляют программу проверок в соответствии с графиком строительных работ. Контроль ведется на всех этапах – от развертывания строительной площадки до ввода дома в эксплуатацию.

«Помимо самого здания, инспекторы также проверяют территорию вокруг новостройки — качество асфальтового полотна, бордюров, грунта. Если находят нарушения, застройщик получает предписание с указанием, что именно он должен устранить и в какой срок», — добавил глава Стройкомплекса.

Как отметил президент НИУ МГСУ, председатель Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации Валерий Теличенко, осуществление стройнадзора за домами по реновации является важной задачей, поскольку от соблюдения всех требований на стройплощадке зависят безопасность и комфорт проживания жителей.

Теличенко уточнил, что новостройки проходят осмотр на соответствие требованиям к улучшенной отделке жилых помещений и помещений общего пользования, на соответствие стандартам благоустройства и безбарьерной среды. По его словам, стандарты выполняются.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэром Москвы Сергеей Собянин в августе 2017 года. Она касается около 1 млн. москвичей. Всего будет расселено 5175 домов.

Закон о «всероссийской реновации»: в чем его смысл и что ждет собственников жилья>>