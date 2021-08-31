РИАМО - 31 авг. В первую неделю сентября температура на европейской территории страны, в том числе в Московском регионе, будет ниже климатической нормы, сообщил во вторник журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Первые девять дней будут холодными. <…> 2 (сентября - ред.) температура будет около нормы, на 1 градус ниже нормы. 3-4-го — уже на 3-4 градуса ниже нормальных обычных значений», - сказал Вильфанд.

По его словам, западные и центральные регионы европейской части России окажутся в тылу циклона, который принесет облачность и северный воздух. Количество осадков в большинстве регионов ожидается в пределах нормы.

Вильфанд также добавил, что на европейской части страны этой осенью наступит период бабьего лета. Сухая, теплая и ясная погода придет на смену холодной и ненастной. О наступлении бабьего лета будет известно примерно за три дня.

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