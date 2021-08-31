РИАМО - 31 авг. В День знаний в Москве ожидается облачность, кратковременные осадки и до плюс 21 градуса, сообщил во вторник журналистам руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Завтра (1 сентября - ред.), если говорить о температурном фоне, то погода будет примерно на 1-2 градуса выше нормы. Ночь очень теплая, плюс 15 - плюс 17. <…> Днем всего плюс 19 - плюс 21 градус, облачно и кратковременные дожди», - рассказал Вильфанд.

По словам синоптика, в последующие дни недели прогнозируется понижение температуры. Так 3 сентября температура воздуха ночью в Москве будет плюс 5-7 градусов. По области воздух прогреется до + 2 градусов. Днем 11-13 градусов тепла. До конца недели ночные температуры достигнут от + 4 до + 9 градусов, дневные - от 9 до 14 градусов тепла.

«Вот такой температурный фон - примерно на 3-4 градуса ниже многолетних значений. Но, повторяю, расстраиваться не нужно. Это залог будущего бабьего лета», - добавил Вильфанд.

Погода в Московском регионе в сентябре 2021: стоит ли ждать теплого бабьего лета>>