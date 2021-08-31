РИАМО - 31 авг. В Одинцовском округе в выходные провели торжественную церемонию открытия парка «Липовая роща». После благоустройства там появились зоны для активного и тихого отдыха, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

На территории парка можно воспользоваться зоной для фенологических наблюдений, погулять, побегать, а также покататься на велосипеде по новым специальным дорожкам. Кроме того, в «Липовой роще» оборудовали площадки для занятий йогой и веревочный парк.

«Первый этап благоустройства парка «Липовая роща» был реализован как первый инвестиционный проект парка в Московской области. Выражаем благодарность группе «Самолет» за проделанную работу: от разработки проектной документации вплоть до ее реализации», - заявил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Второй этап планируется провести уже с использованием средств бюджета Подмосковья.

На данный момент 11 га парка покрывают новые прогулочные и беговые дорожки общей протяженностью свыше 3 тыс. метров.

«Подсвечены экологические тропы и беседки, оборудованы деревянные настилы, расставлены скамейки, а также установлены спортивная зона и детские экоплощадки», - добавил Михаил Хайкин.

Экологическую тему в дизайне подчеркивают деревянные пилоны и эргономичные скамьи.

Парк «Липовая роща» - одна из 9 областных зон, работы над обновлением которых планируют завершить в 2021 году. В течение 5 лет по программе «Парки в лесу» в Московской области создадут порядка 50 новых лесопарков.