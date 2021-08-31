РИАМО - 31 авг. В Красноармейске возведут дом для 657 переселенцев из аварийного жилья. Архитектурно-градостроительный облик будущей новостройки уже согласован, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Дом в 12 этажей построят по адресу: ул. Краснофлотская, д. 7 в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

По словам министра строительного комплекса региона Владимира Локтева, в новом доме планируется приобрести квартиры для 290 семей. Всего будет расселено более 10,6 тыс. кв. м аварийного жилья.

Дома, подлежащие расселению, находятся по адресам: ул. Лермонтова, д. 6, 7, 8, 11, 12, 14, 19, ул. Академика Янгеля, д. 7, 9, 13, 15, ул. Свердлова, д. 12, 21, 23, 25, ул. Трудпоселок, д. 1А, 4, 6, ул. Дачная, д. 37, ул. Чкалова, д. 15.

Пересилить людей планируется до конца 2023 года.

Расселение аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, проводится в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Мероприятия по переселению людей реализуются за счет средств, выделенных в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».