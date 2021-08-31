РИАМО - 31 авг. Благодаря Госадмтехнадзору в Подмосковье устранили более 100 нарушений чистоты и порядка рядом с избирательными участками, сообщает пресс-служба ведомства.

Особое внимание инспекторы уделяют состоянию фасадов зданий, содержанию территории и контейнерных площадок на пути к избиркомам.

«Всего инспекторы проверили 784 территории, прилегающие к избиркомам. По итогам инспектирования было выявлено 110 нарушений чистоты и порядка. Все нарушения устранены», - уточнил начальник регионального Госадмтехнадзора Олег Баженов.

Всего предстоит проверить 2937 объектов, где расположены избирательные участки. Все они будут проинспектированы накануне выборов. Устранение выявленных нарушений находится на контроле инспекторов Госадмтехнадзора.

В Московской области 17-19 сентября состоятся выборы в Мособлдуму седьмого созыва одновременно с выборами в Госдуму, а также выборы в советы депутатов городских округов Дубна, Егорьевск, Лобня, Лотошино, Луховицы, Протвино и Химки.