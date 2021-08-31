РИАМО - 31 авг. В преддверии Дня знаний на столичном Рижском рынке наблюдается традиционный ажиотаж - москвичи массово покупают цветы, с которыми их дети завтра пойдут на школьные линейки, передает корреспондент РИАМО.

Вдоль прилавков на Рижском рынке столпилось множество покупателей. Как правило, люди выбирают цветы по наитию, отдавая предпочтение свежим и благоухающим букетам. Некоторые родители делают выбор только после консультации с детьми.

«Мои дочери учатся в первом и во втором классе, сейчас у нас один учитель. Я выбираю цветы, которые понравились, фотографирую и отправляю им на согласование. Если обе согласились - берем», - рассказала покупательница Ольга.

Наиболее популярные цветы - розы, однако в подарок учителям берут и сезонные цветы, например, георгины и хризантемы. Кроме того, москвичи стараются сделать свои букеты более оригинальными.

«Я стараюсь собирать тематические букеты. С фруктами, конфетами. Это что-то новое и интересное», - отметила покупательница Наталия.

Другая посетительница Рижского рынка Валентина поделилась идеей, какой букет подарить мужчине-педагогу.

«Я считаю, что можно подарить букет багровых роз - это выглядит красиво и мужественно!» - считает москвичка.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский сообщил, что в преддверии Дня знаний тепличные комплексы региона поставят на прилавки более 4,5 млн штук цветов. Они попадут в торговые точки Москвы, Подмосковья и других регионов.

«К примеру, Ступинское предприятие «Мосроза» срежет порядка 2 млн штук роз, Дмитровский тепличный комплекс «Подосинки» - 1,5 млн элитных роз. Более 800 тыс. штук хризантем, роз, тюльпанов и гиацинтов готовит к празднику хозяйство Раменского городского округа «ЦветКом», - отмечал Воскресенский.