РИАМО - 31 авг. Производство мяса скота и птицы в Московской области выросло на 5,6 тыс. тонн относительно того же периода прошлого года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«По итогам работы отрасли животноводства Московской области за 7 месяцев текущего года в хозяйствах всех категорий производство скота и птицы на убой в живом весе превысило прошлогодние показатели на 5,6 тыс. тонн. Производство составило 182,9 тыс. тонн», - сказал Сергей Воскресенский.

Министр отметил, что в сельскохозяйственных организациях произведено 173 тыс. тонн, что на 5,8 тыс. тонн больше прошлого года.

«На территории Подмосковья крупными производителями мяса являются ООО «Птицефабрика «Элинар-Бройлер», АО «КЦ» Филиал «Петелинская птицефабрика», АО «КЦ» Филиал «Моссельпром», ЗАО «Тропарево», - подчеркнул Сергей Воскресенский.

Он добавил, что на территории Московской области осуществляют деятельность по переработке мяса более 70 предприятий, наиболее крупные из них расположены в городских округах: Истра, Клин, Богородский, Одинцовский, Егорьевск и Подольск.