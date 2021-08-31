РИАМО - 31 авг. Производство мяса скота и птицы в Московской области выросло на 5,6 тыс. тонн относительно того же периода прошлого года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.
Министр отметил, что в сельскохозяйственных организациях произведено 173 тыс. тонн, что на 5,8 тыс. тонн больше прошлого года.
«На территории Подмосковья крупными производителями мяса являются ООО «Птицефабрика «Элинар-Бройлер», АО «КЦ» Филиал «Петелинская птицефабрика», АО «КЦ» Филиал «Моссельпром», ЗАО «Тропарево», - подчеркнул Сергей Воскресенский.
Он добавил, что на территории Московской области осуществляют деятельность по переработке мяса более 70 предприятий, наиболее крупные из них расположены в городских округах: Истра, Клин, Богородский, Одинцовский, Егорьевск и Подольск.
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