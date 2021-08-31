РИАМО - 31 авг. Прокуратура Москвы поставила на контроль процесс расследования уголовного дела о ДТП с каршерином, в котором погиб 4-летний мальчик, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Авария случилась в 02:30 на пересечении Волгоградского проспекта и улицы Академика Скрябина. Водитель каршеринга Kia Rio, двигаясь по Волгоградскому проспекту на красный сигнал светофора, врезался в автомобиль «ВАЗ».

Ребенок находился в каршеринговой машине без детского кресла и не был пристегнут. Он умер в больнице.

В отношении 40-летнего мужчины, виновного в аварии, возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.