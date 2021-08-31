Район Зюзино, расположенный в Юго-Западном округе, имеет спорную репутацию. Обилие зелени и парки привлекают сюда новых жильцов и радуют глаз местных. Однако жителей напрягает часть маргинального контингента, состоящего из любителей выпить. Не добавляет славы району и местный наркодиспансер. Москвичи рассказали РИАМО, как им живется в Зюзине.

От села к типовой застройке

Дмитрий Пасовец

Село Зюзино упоминаются в писцовой книге 1627–1628 годов. Предположительно, название возникло благодаря дворянину Василию Зюзину, который получил здесь поместье за службу в опричнине при Иване Грозном. В дальнейшем землями владели разные боярские роды: Морозовы, Одоевские, Прозоровы и Бекетовы.

В 1646 году деревню приобрел боярин Глеб Морозов – при нем была построена деревянная церковь Бориса и Глеба. Последующий владелец – Борис Прозоровский – в 1704 возвел на ее месте храм в стиле московского барокко.

Современный вид район начал приобретать в 1960-е годы после того, как территория вошла в состав Москвы. Изначально для района разработали весьма новаторский проект – большая часть земель отводилась под бульвары и парковые зоны, а жилая застройка должна была получится весьма экспериментальной. Однако проект посчитали слишком затратным.

В результате район заняла типовая застройка – в основном возводились пяти- и двенадцатиэтажные дома. К слову, считается, что именно здесь появились первые в Москве хрущевки, однако некоторые историки считают «первопроходцами» Черемушки и Кузьминки.

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В окружении хрущевок и маргиналов

Дмитрий Пасовец

По словам местных жителей, сейчас ситуация не слишком изменилась, разве что в течение нескольких лет совсем старые дома пойдут под снос по плану реновации.

При этом цены на недвижимость, если учитывать устройство района, здесь завышены. Поэтому многие предпочитают здесь снимать, а не покупать квартиры. В среднем стоимость квадратного метра в Зюзине составляют около 225 тысяч рублей.

В основном Зюзино населяют москвичи, которые прожили здесь практически всю жизнь, однако все чаще на местных улицах можно встретить недавно переехавшие семейные пары и молодых людей. Но есть у района и большой минус.

«Здесь очень много потомственных алкоголиков и молодежи с девиантным поведением. Вандализм в некоторых частях района тому подтверждение. Быть обворованным или избитым местными гопниками – легко. Наиболее опасные места – окрестности метро «Каховская», парк «Зюзино» в вечернее время. Благо установили фонари», – отмечает Надежда.

Встретить выпивающих можно и на детских площадках. Живущий в Зюзино Дмитрий рассказал, что местные алкоголики, которые ему попадались, сидели тихо и даже не оставляли после себя мусора. По его словам, регулирует проблему полиция, патрулирующая улицы. Не добавляет району лоска и расположенный там наркодиспансер.

Жалуются местные жители и на чистоту некоторых дворов.

«Они достаточно грязные, непонятно, чем занимается толпа лиц в формах «Жилищника» (местная компания, отвечающая за благоустройство и ЖКХ – прим. ред.). Зимой – гололед, сугробы по колено, летом – грязь, переполненные мусорки и крысы», – сетует Надежда.

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Нестабильный транспорт и кинотеатр-фаворит

Дмитрий Пасовец Дмитрий Пасовец Дмитрий Пасовец 1 из 3

На территории Зюзина расположены три станции метро: «Нахимовский проспект», «Севастопольская» и «Каховская» (временно закрыта). А на границе района – станция «Чертановская». Также планируется запуск одноименной с районом станции в футуристическом стиле – ее главной изюминкой станет потолок в виде пчелиных сот. «Зюзино» будет частью Большой кольцевой линии.

Сеть наземного транспорта в районе развита неплохо – можно добраться практически в любой округ Москвы, а вот с регулярностью движения иногда возникают сложности.

Подходящих мне автобуса и электробуса можно ждать бесконечно. Очень радует МЦК, по возможности стараюсь выбирать этот транспорт, но до него от меня ходит только один автобус, который крайне нерегулярен. А еще станция «Севастопольская» из-за своей загруженности – боль всего района, – рассказывает Надежда.

С передвижением на личном авто ситуация обстоит лучше. Серьезных пробок в Зюзине нет – даже в час пик движение умеренное. Проблемы могут возникнуть с движением в сторону Велозаводского моста, но водители находят пути объезда, а еще хвалят удобный выезд в центр. Выбираются туда, помимо работы, в основном на тусовки и встречи, хотя и внутри района немало мест для досуга.

«Кафе «Рюмочная» – завсегдатае место для неформалов, «ТоДаСе» подойдет 18-летним, которые хотят напиться в хлам. Мне же ближе ресторан «Подъезд» с хорошей кухней. Главный фаворит – кинотеатр «Ангара». На первом этаже можно поиграть в теннис, есть ряд небольших магазинчиков и необычная зона фуд-корта с аутентичной кухней Восточной Азии», – делится Надежда.

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Дешевые фрукты и дорогие салоны красоты

Дмитрий Пасовец

По словам местных жителей, инфраструктура в районе развита хорошо, хоть и не без недостатков. Здесь расположены четыре торговых центра, разнообразные сетевые магазины. Правда некоторые жители уточняют, что порядок и ассортимент оставляют желать лучшего.

«Я доволен инфраструктурой. Лично мне нравится Москворецкий рынок. Там круглый год продают свежие овощи и фрукты по низким ценам, а их качество превосходит магазинные», – рассказывает Дмитрий.

В Зюзине построено более десяти общеобразовательных школ и около двадцати детских садов. Также работают поликлиники, но с ними все не так радужно, как с шоппингом.

«Я крайне недовольна нашими школами, с детскими садами дело обстоит лучше. Зато для детей есть прекрасная театральная студия «Бригантина». Поликлиника у нас стандартная: 15 минут на прием, терапевтов мало, узкие специалисты только в диагностическом клиническом центре».

Фитнес-центров, как и салонов красоты, в районе тоже хватает – от малобюджетных до тех, где цены формируются буквально с «потолка».

«Хотите стрижку – не проблема. С вас 10 000 за вопрос, но зато мы угостим вас бесплатной чашечкой кофе. Уровень профессионализма оставляет желать лучшего, но тут как попадешь. Недавно я посетила один салон в полуподвальном помещении, но педикюр сделали очень хорошо, и персонал был довольно приятным», – рассказывает Надежда.

Возлагают жители Зюзина и надежды на ремонт конноспортивного комплекса – его открытие в перспективе должно повысить статус района.

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«Зеленый» район

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В Зюзине довольно много растительных насаждений. Так, некоторые части района и вовсе представляют собой одну сплошную зеленую зону, в которой теряются дома. Также Зюзино граничит с Битцевским лесопарком, куда можно сходить за грибами.

В районе достаточное количество парков и уютных скверов, которые обожают местные. Одни из самых популярных зон отдыха – пруд на Черноморском бульваре, где можно отдохнуть, посмотреть на уток и пожарить шашлыки, парк «Зюзино» с детскими площадками и спортивными объектами, парк «Два медведя» с теплым игровым модулем и многофункциональным стадионом.

Жители ценят и местную достопримечательность – липовую аллею между Болотниковской и Перекопской улицами, которая является памятником природы. Там сохранились остатки усадебного парка XVIII века, принадлежавшего боярину Морозову.

Также в Зюзине можно посмотреть на Церковь Бориса и Глеба с двумя нарядными лестницами для подъема в летний храм и флигель старинной усадьбы Прозоровских–Бекетовых.

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