РИАМО - 31 авг. Во время пьяной драки в Подольске родственница одного из братьев ранила мужчину ножом, его отвезли в больницу, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.

Мужчину госпитализировали в 01:00 на улице Гайдара. У него было проникающее колото-резаное ранение груди.

В ходе оперативной работы в полицию доставили жену брата пострадавшего. Нападение случилось во время распития спиртных напитков. Между женщиной и мужчиной произошла бытовая ссора.

Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ.