РИАМО - 31 авг. Российская теннисистка Дарья Касаткина победила представительницу Болгарии Цветану Пиронкову на старте US Open в США, сообщает Газета.ru.

Она победила со счетом 6:2, 6:1. Игра длилась 1 час 4 минуты.

Касаткина сделала четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть из десяти брейк-пойнтов.

В следующем раунде россиянка встретится с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой.

US Open проходит в Нью-Йорке с 30 августа по 12 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет более 27 млн долларов.