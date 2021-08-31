РИАМО - 31 авг. Молодой человек убил своего собутыльника в городском округе Ступино, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.

Труп убитого нашли в деревне Мякинино, на улице Пристанционной с телесными повреждениями.

В результате оперативно-разыскной работы за совершенное преступление установлен и доставлен гражданин 1995 года рождения. Он задержан.

Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

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