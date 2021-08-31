РИАМО - 31 авг. Банк России озвучил данные, согласно которым в июне спрос жителей России на валюты других стран рухнул на 27% по сравнению с маем. При этом доллары стали покупать в 4 раза меньше, а спрос на евро подрос в 2,6 раза, пишет во вторник газета «Известия».

Президент СРО НФА Василий Заблоцкий объяснил падение интереса к валюте стабильностью рубля. Именно колебания национальной валюты часто становятся причиной роста интереса к иностранным. Эксперты приводят и другие версии.

«Иностранная валюта гражданам нужна в основном в трех случаях — как инструмент накопления и защиты сбережений, для поездок за границу и для спекуляций. Поскольку выезд за границу во многом в этом году затруднен, спрос на валюту для выезда за границу резко упал», — отметил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева объясняет популярность евро и не востребованность доллара сезонными привычками, касающимися отдыха.

«Доллары россияне на отдыхе больше тратят в Америке или Азии, может быть, в Африке — например, Тунис. Летом в Азии и в Африке слишком жарко, а в Испании — сезон», — пояснила Косарева.

Тем не менее в перспективе эксперты прогнозируют рост спроса на иностранные валюты. Причина тому – увеличение инвестиционной активности россиян и их интерес к акциям крупных зарубежных компаний.