РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 авг. В городском округе Люберцы в рамках региональной программы «Светлый город» светодиодные светильники установили по 3 адресам, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В городском округе Люберцы в рамках реализации областной программы «Светлый город» установили светодиодные светильники по 3 адресам. В настоящее время работы ведутся еще по 8 адресам. В текущем году запланирована установка 413 опор и 457 светодиодных светильников», - сказал Ружицкий.

Он пояснил, что больше всего светильников установят в поселках Малаховка и Красково - 230 и 135 соответственно.