РИАМО - 31 авг. Ни одного случая Covid-19 не зарегистрировали в 10 округах Московской области: Молодежном, Серебряных Прудах, Шаховской, Звездном городке, Власихе, Волоколамском и Талдомском округах, Протвине, Рошале и Пущине, сообщает региональный оперштаб.

По одному случаю зафиксировали в Лыткарине, Красноармейске и Озерах, по 2 – в Луховицах, Электрогорске, Черноголовке, Шатуре, Можайском округе, Котельниках и Дубне, по 3 – в Краснознаменске, Кашире, Электростали, Лосино-Петровском, по 4 – во Фрязине, Бронницах, Коломне, Реутове, Лотошине и Рузском округе.

По 5 – в Ступине, округе Пушкинский, Дзержинском, Зарайске, Ивантеевке, 6 – в Егорьевске, по 7 – в Серпухове и Долгопрудном, по 8 – в Клину и Богородском округе. По 9 случаев заражения выявлено в Щелкове и Жуковском, по 10 - в Павловском Посаде и Воскресенске, 11 – в Дмитровском округе, по 12 – в Люберцах и Химках, 15 – в Сергиевом Посаде.

По 17 случаев заражения - в Истре и Наро-Фоминском округе, 18 – в Лобне, 19 – в Орехово-Зуевском округе, 29 – в Красногорске, 32 – в Королеве, 34 – в Чехове, 35 – в Домодедове, 38 – в Балашихе, 40 – в Ленинском.

Больше всего случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Подольске (41), Мытищах (47), Раменском округе (48), Солнечногорске (53) и Одинцовском округе (88).

Всего за прошедшие сутки в Подмосковье зарегистрировали 758 новых случаев. С начала пандемии в регионе выявили 422 283 случая.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>