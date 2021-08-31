РИАМО - 31 авг. Это лето в столице может стать вторым самым жарким за историю метеонаблюдений с 1972 года, сообщил журналистам руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Нынешнее лето в Москве, по всей видимости, будет на втором месте в ранге самых жарких, самых теплых летних сезонов. Либо поделит второе-третье место с 1972 года», – сказал Вильфанд.

По его словам, в этом году средняя дневная температура в июле была 27,7 градуса. Кроме того, за лето всего 6 дней дневная температура в городе была ниже 20 градусов.

Вильфанд также добавил, что самое жаркое лето в столице было в 2010 году.

Ранее синоптики сообщали, что 1 сентября в Москве пройдут дожди, а температура воздуха после полудня составит от 18 до 23 градусов.

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