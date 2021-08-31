РИАМО - 31 авг. В районе Фили-Давыдково на западе столицы жильцы двух домов начинают переселение по программе реновации в новостройку на Кастанаевской улице, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

«160 семей, проживающих в домах на улице Пивченкова, 1, корп. 1 и корп. 2, начинают переезд в новостройку на улице Кастанаевской, 44А, корп. 1. Всего на первом этапе программы реновации в районе Фили-Давыдково до 2024 года планируется начать переселение 4,9 тыс. человек», – сказал руководитель департамента Сергей Левкин.

В Фили-Давыдкове по программе реновации жилфонда подлежат переселению 119 жилых домов площадью 348,3 тыс. кв. м. В них проживает 21,5 тыс. человек. Жителей домов, попавших в программу, планируют переселять поэтапно – для этого в районе подобрано 12 стартовых площадок.

Программа реновации жилищного фонда Москвы утверждена мэром города Сергеем Собяниным в 2017 году. Она предполагает переселение более 1 млн человек, жителей 5175 домов, в улучшенные условия проживания.

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