РИАМО - 31 авг. В Москве завершилась месячная гастрономическая ярмарка «Лето в городе», за все время работы ее посетили более 500 тыс. человек, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

В течение месяца на 19 столичных площадках работали 142 ресторанных и торговых шале, где гости могли попробовать и купить блюда разных мировых кухонь. На ярмарке были представлены блюда регионов России, а также кухни Турции, Бельгии, Англии, Испании, Италии и Японии. Также для посетителей предлагались прохладительные напитки.

«За месяц было продано более 50 тысяч порций мороженого, свыше 24 тысяч порций десертов, а также различного авторского варенья и других блюд», — рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг столицы.

На площадках ярмарки работали скейт-парки, которые посетили более 23,6 тыс. человек, а также карусели на которых прокатились около 99 тыс. людей.

Две площадки ярмарки работали в центре Москвы - на Тверской площади и площади Революции, а остальные 17 в разных районах столицы. Торговля продуктами продолжится в рамках другого мероприятия – фестиваля «Цветочный джем», он начнется в Москве 1 сентября и продлится один месяц.

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