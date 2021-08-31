РИАМО - 31 авг. В Подмосковье от коронавируса вылечили еще 1482 человека, общее число выздоровевших в регионе достигло 363 709, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

За прошедшие сутки в Подмосковье зарегистрировали 758 случаев заболевания, умерло 19 пациентов. Всего за пандемию скончалось 7785 человек.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 422 283 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

В регионе продолжается кампания по бесплатной вакцинации населения от коронавируса. Сделать прививки можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

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