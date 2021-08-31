РИАМО - 31 авг. Годовалая девочка пострадала в результате наезда машины Honda в поселении Московский, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на ул. Никитина во дворе д. 4. Водитель сдавал назад и совершил наезд на женщину 1954 года рождения с коляской, которая опрокинулась.

Девочка выпала из коляски, она получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Ее госпитализировали в медучреждение. Бабушка девочки не пострадала.

По данным полиции, водитель не имел права управления транспортными средствами. По факту аварии проводится проверка. Водителя иномарки привлекут к административной ответственности.

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