РИАМО - 31 авг. За минувшие сутки в Московской области выявили 758 новых случаев коронавируса, всего с начала пандемии в регионе выявлено 422 283 случая заболевания, сообщает региональный оперштаб.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Сделать прививку от коронавируса в Подмосковье можно бесплатно. Это поможет защитить организм от инфекции и легче перенести заболевание в случае заражения. Пройти вакцинацию может каждый человек старше 18 лет.

Ранее областной Минздрав сообщал, что порядка 3,6 млн доз вакцины против коронавируса получило Подмосковье с начала прививочной кампании.

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