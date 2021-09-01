РИАМО - 1 сен. Работники Машиностроительного завода (АО «МСЗ»; входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») и электростальского филиала АО «Гринатом» приняли участие в благотворительной акции, направленной на оказание помощи Ногинскому приюту для животных, сообщает пресс-служба предприятия.

Силами активистов были собраны сухие корма и кормовые добавки, консервы, лекарства, хозяйственные принадлежности.

Финалом акции стала централизованная поездка активистов в приют, в ходе которой они передали сбор и погуляли с собаками.

«Работники нашего предприятия в очередной раз показали, что на МСЗ работают отзывчивые, неравнодушные люди, готовые на безвозмездную помощь нуждающимся. Мы – единая команда, и будем продолжать реализацию подобных инициатив», – отметила организатор акции, менеджер отдела по связям с общественностью АО «МСЗ» Виктория Крюкова.