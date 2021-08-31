РИАМО - 31 авг. В районе дома №104 по Волгоградскому проспекту водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на 14-летнюю девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Ребенка госпитализировали, предварительный диагноз – ушибы и ссадины мягких тканей.

Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводится административное расследование.

Госавтоинспекторы обращаются к родителям с просьбой научить детей правилам дорожного движения, особенно по переходу проезжей части.