РИАМО - 31 авг. Московское областное УФАС России выявило нарушение при проведении аукциона на выполнение комплексного благоустройства дворов в Дзержинском, сообщает пресс-служба ведомства.

УФАС рассмотрело жалобу ООО «Круг плюс» на действия администрации городского округа Дзержинский и муниципального казенного учреждения «Центр по организации закупок городского округа Дзержинский» при проведении электронного аукциона на выполнение комплексного благоустройства и ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий на улицах Лермонтова и Томилинской.

При рассмотрении жалобы ведомство установило, что комиссия по осуществлению закупок администрации Дзержинского и муниципального учреждения неправомерно отказала ООО «Круг плюс» в допуске к участию в аукционе.

УФАС пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок и выдало администрации округа и учреждению «Центр по организации закупок городского округа Дзержинский» предписание об устранении допущенных нарушений.