РИАМО - 31 авг. Наступает сезон осенних ягод, таких как клюква и брусника. Как они воздействуют на человеческий организм и сколько могут храниться, рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун.

Прежде всего эти ягоды являются прекрасной поддержкой для иммунитета, помогают укрепить его и подготовиться к холодному сезону за счет большого содержания витамина С (порой даже больше чем в цитрусовых) и других компонентов.

«Клюква и брусника очень полезны, это концентрат пользы по той причине, что в них довольно невысокое содержание сахара – не более 10%, при этом они содержат большое количество органических кислот, которые очень полезны, разнообразных витаминов и микроэлементов». – сообщила Лизун в интервью радио Sputnik.

Она отметила, что клюкву и бруснику часто используют в лечебных целях, в составе этих ягод есть антиоксиданты и биофлавоноиды, а они очень полезны для сердца, сосудов и зрения.

Хранить ягоды лучше всего не обрабатывая термически.

«Фрукты испортятся, если их просто термически обработать и закрыть, им для сохранности нужен еще и сахар. А клюкву или бруснику мы можем просто залить водой, и они будут хорошо храниться и в холодильнике, и в погребе, из них не нужно делать варенье, чтобы они сохранялись», - пояснила Лизун.

Зимой для клюквы и брусники легко найти применение. Например, запечь с ними мясо или птицу. Вместе с белком они стимулируют работу желудка. А витамин С поспособствует усвоению железа.

Запекание – это тоже термическая обработка, 20-30% пользы будет утеряно. Однако при приготовлении варенья потери будут больше.

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