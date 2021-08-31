РИАМО - 31 авг. Экстренная эвакуация объявлена в Мосгорсуде после анонимного сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве, сообщает пресс-служба суда.

Сейчас эвакуация объявлена в трех зданиях Московского городского суда. К суду прибыли экстренные службы.

Московский городской суд находится по адресу: ул. Богородский Вал, д. 8.

Ранее в августе Мосгорсуд уже эвакуировали после сообщения о заложенном взрывном устройстве. Тогда информация оказалась ложной.

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