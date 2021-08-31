РИАМО - 31 авг. Туристско-рекреационный кластер «Город Гжель» в Московской области начнет работу с сентября 2023 года. Работа над его созданием в Подмосковье ведется с 2019 года, сообщает пресс-служба комитета по туризму региона.

Планируется, что это будет туристский кластер с современным производственным циклом как автоматического, так и ручного мануфактурного труда. Он будет включать в себя музей на 5 тыс. экспонатов, интерактивные зоны, а также образовательные площадки для молодежи.

Кроме того, в сентябре этого года на территории кластера будет построена парковая зона.

Ожидается, что к 2025 году турпоток составит около 700 тыс. человек. Концепцию развития кластера разработал Центр развития туризма по заказу Раменского городского округа.

В состав туристско-рекреационного кластера «Город Гжель» войдут Гжельский фарфоровый завод, усадьбы «Быково» и «Раменское», фабричный комплекс, Боровской курган. Проект реализуют на принципе государственно-частного партнерства.

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