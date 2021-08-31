РИАМО - 31 авг. Еще 1914 пациентов выздоровели в столице после курса лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылеченных достигло 1 446 708, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в Москве выявлено 1162 новых случая заражения Сovid-19, госпитализировано 555 человек. В больницах на ИВЛ находятся 305 пациентов.

Также в столице скончались 44 пациента с пневмонией и положительным Covid-тестом. Всего умерло 27 445 человек.

С начала пандемии в Москве зарегистрировано 1 567 538 случаев инфекции.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что ситуация с уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице на сегодня является стабильно благоприятной.

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