РИАМО - 31 авг. Владельцы карты «Мир» смогут экономить по 10 рублей на каждой поездке в подмосковных автобусах, троллейбуса и трамваях. Акция продлится с 1 сентября по 31 декабря, сообщает пресс-служба Национальной системы платежных карт.

Оплатить поездки картой «Мир» можно будет в транспорте, где есть терминалы бесконтактного расчета. Скидка распространяется на всю территорию региона.

«Если нужно добраться до столицы, а такая необходимость возникает каждый день у огромного числа людей, то для держателей национальных платежных карт на МЦД действует скидка до 20 рублей», - пояснила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Получить кешбэк можно и за поездки на метро и Московском центральном кольце. Исходя из способа оплаты кешбэк составит 10-20 рублей.

Организаторами акции стала платежная система «Мир» вместе с правительством Подмосковья, Сбербанком и оператором АО «Расчетные решения».

«Доля пассажиров, оплачивающих проезд безналичным способом в транспорте Подмосковья, составляет 95%, из них более 60% расплачиваются банковскими картами. Во всех подмосковных автобусах – это более 9,5 тысяч транспортных средств – реализована возможность оплаты безналичным способом», - сказала первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Анна Кротова.

Оплатить поездку бесконтактным способом просто, достаточно приложить карту «Мир» к валидатору и со счета спишется сумма сразу с учетом скидки.

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