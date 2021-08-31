РИАМО - 31 авг. Общественно-рекреационный комплекс свяжет станцию метро «Белорусская» и инфраструктуру Белорусского вокзала. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В настоящий момент инвестор ведет строительство общественно-рекреационного комплекса, который свяжет инфраструктуру Белорусского вокзала и вестибюль станции метро «Белорусская», став частью большого транспортно-пересадочного узла. Завершить все работы планируется в 2023 году», – рассказал Андрей Бочкарев.

Как отметил заместитель мэра, общая площадь здания составит около 22 тыс. кв. метров, запроектировано три основных входа: два – со стороны площади Тверская Застава и еще один – с улицы Грузинский вал. Проект общественно-рекреационного комплекса реализуется силами инвестора – AFI Development.

«Пешеходные зоны будут пересекаться в атриуме, также в здании разместятся места для отдыха, магазины, сервисные центры, офисы, рестораны и кафе. Кроме того, посетители смогут попасть на эксплуатируемую крышу здания. Помимо улучшения пешеходного пассажирского трафика, строительство даст городу порядка 1 тысячи новых рабочих мест», – добавил Бочкарев.

По словам главы Строительного комплекса, визуально здания вестибюля и вокзала объединит легкий стеклянный витраж. «Архитектурная концепция соответствует плавным арочным проемам метро и скругленным очертаниям Белорусского вокзала», – уточнил Бочкарев.