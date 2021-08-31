РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 авг. Жители подмосковного Красногорска смогут посмотреть военно-исторические фильмы в Музее техники Вадима Задорожного со 2 по 6 сентября, сообщили в пресс-службе комитета по туризму Московской области.

Со 2 по 6 сентября пройдет III Международный кинофестиваль «Дни военно-исторического кино», одной из площадок которого выступит Музей техники Вадима Задорожного.

В дни кинофестиваля зрителям покажут отечественные и зарубежные военно-исторические фильмы, такие как «Подольские курсанты», «Аты-баты, шли солдаты», «Крылья урагана», «Батальон» и другие.

Киносеансы состоятся с 10:00 до 20:00. С расписанием гости смогут ознакомиться на сайте музея (tmuseum.ru) и на территории музея. Киноафиша будет обновляться ежедневно.

Вход на фестиваль бесплатный при наличии билетов в музей.

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