РИАМО - 31 авг. В преддверии роста пассажиропотока в метро Москвы 1 сентября горожанам рекомендуется заранее пополнить транспортные карты «Тройка» удаленно в мобильном приложении, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Приложение «Метро Москвы» можно скачать в Google Play, App Store.
Владельцы телефонов Android с модулем NFC смогут записать пополнение карты сразу с помощью смартфона. Пользователям Apple для этого еще нужен будет желтый терминал в метро.
Удаленное пополнение карты поможет избежать очередей к кассам и автоматам на станциях.
По его словам, осенью прошлого года в приложении «Метро Москвы» появился личный кабинет. Сейчас в нем совершено почти 3 млн транзакций, а за последнюю неделю лета пассажиры пополнили свои транспортные карты в приложении около 100 тыс. раз.
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