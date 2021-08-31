РИАМО - 31 авг. В преддверии роста пассажиропотока в метро Москвы 1 сентября горожанам рекомендуется заранее пополнить транспортные карты «Тройка» удаленно в мобильном приложении, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Приложение «Метро Москвы» можно скачать в Google Play, App Store.

Владельцы телефонов Android с модулем NFC смогут записать пополнение карты сразу с помощью смартфона. Пользователям Apple для этого еще нужен будет желтый терминал в метро.

Удаленное пополнение карты поможет избежать очередей к кассам и автоматам на станциях.

«Одна из задач, которую поставил нам мэр Москвы (Сергей Собянин – ред.) — чтобы у пассажиров было как можно больше удобных способов оплачивать проезд. Сегодня по этому показателю Москва — мировой лидер», — сказал заммэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов‎.

По его словам, осенью прошлого года в приложении «Метро Москвы» появился личный кабинет. Сейчас в нем совершено почти 3 млн транзакций, а за последнюю неделю лета пассажиры пополнили свои транспортные карты в приложении около 100 тыс. раз.

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