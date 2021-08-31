РИАМО - 31 авг. За минувшие сутки в столице выявили 1162 случая заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в городе зарегистрировано 1 567 538 случаев заболевания, сообщает московский оперштаб.

В городе идет масштабная вакцинация населения против Covid-19. Сделать прививку можно в городских поликлиниках, мобильных пунктах на территории торговых центров и офисов госуслуг «Мои документы».

Вакцинация от коронавируса бесплатна для пациента и длится около 40 минут.

По России за прошедшие сутки выявили 17 813 новых случаев инфицирования Covid-19. Скончались 795 пациентов, выздоровели 18 624 пациента.

Всего на сегодняшний день в РФ зафиксировано 6 918 965 случаев заражения коронавирусом. Жертвами пандемии стали 183 224 человека, победили болезнь 6 181 054 человека.

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